Kyodo ajansının aktardığına göre, Japonya’nın “HTV-X” isimli insansız kargo aracı Tanegaşima Uzay Merkezi’nden başarıyla fırlatıldı.

Yeni enerji sistemiyle donatılan HTV-X, taşınma sırasında düşük sıcaklık gerektiren deneysel örnekleri de güvenli şekilde taşıyabiliyor.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından yapılan açıklamaya göre, uzay aracının 30 Ekim’de Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) ulaşması planlanıyor. HTV-X’in 6 ay boyunca istasyona bağlı kalacağı, sonrasında ise 3 ay boyunca test çalışmaları yapmak üzere yörüngede hareket edeceği bildirildi.

JAXA, yeni nesil HTV-X’in selefi Kounotori’ye göre 1,5 kat daha fazla kapasiteye sahip olduğunu ve yaklaşık 6 ton yük taşıyabildiğini belirtti.