Aylar önce Güneş Sistemi'ne dışarıdan sessizce sızan gizemli ziyaretçi 3I/Atlas, nihayet ilk kez net görüntülendi.Daha önce Oumuamua'dan sonra keşfedilen üçüncü yıldızlararası (yıldızlar arası yolculuk yapan) cisim olan bu misafir hakkında NASA, geçtiğimiz günlerde çok önemli bir açıklama yaptı.

Tüm bilim insanları nefesini tutmuştu, çünkü masada James Webb ve Hubble gibi dev teleskopların en taze verileri vardı.

Nasa Ne Gördü?

NASA'dan gelen ilk bilgilere göre, 3I/Atlas tam bir "gizlenme ustası". Yüzeyi o kadar koyu ve simsiyah ki güneş ışığını neredeyse hiç yansıtmıyor. Bilim insanları, bunun çok eski, hatta Güneş'imizden bile yaşlı bir 'zaman kapsülü' olabileceğini düşünüyor.

Peki Uzay Gemisi mi? İşten Kesin Cevap!

NASA yetkilileri bu iddiayı kesin bir dille reddetti. Cisim, bir uzay aracının yapacağı gibi yön değiştirmiyor, tamamen doğal fizik kurallarına uyuyor.

Sır Ne zaman Çözülecek?

3I/Atlas, önümüzdeki haftalarda Güneş'e biraz daha yaklaşacak. Bu, teleskopların onu daha iyi incelemesi için "altın fırsat" demek.

NASA, Ocak ayından itibaren cismin kimyasal şifresini daha detaylı çözeceklerini duyurdu.