20 Kişi Tutuklandı: Listede Mert Hakan Yandaş da Var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada; Mert Hakan Yandaş, Murat Sancak, Metehan Baltacı, Emrah Çelik, İzzet Furkan Malak, Yunus Emre Tekoğul, Bartu Kaya, Ahmet Okatan ve Alassane Ndao’nun da aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakimlik tarafından değerlendirilen 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; bu isimler arasında hakem Zorbay Küçük de bulunuyor.

4,4 Milyon Liralık Para Trafiği Ortaya Çıktı

Soruşturma dosyasındaki yeni bilgilere göre, EKOL TV’den Dilek Yaman Demir’in haberinde belirtildiği üzere, Mert Hakan Yandaş’ın Aralık 2021 – Ekim 2025 döneminde Ersen Dikmen’e toplam 4 milyon 453 bin 62 TL gönderdiği tespit edildi.

Dikmen’in bu paraları kısa süre içinde çeşitli yasal bahis platformlarına aktardığı, daha sonra Yandaş’a da 2 milyon 60 bin 974 TL geri gönderdiği belirlendi.

Görüntüler Sızdı: Kuponda Fenerbahçe ve Beşiktaş Maçları da Bulunuyor

Dosyaya giren bir başka kritik detay ise Yandaş’a ait olduğu öne sürülen bahis kuponu oldu. Kupon görüntülerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarının yer alması, soruşturmanın seyrini daha da önemli hale getirdi.

Yetkililer, kuponların “müsabaka sonuçlarını etkileme ihtimali” açısından titizlikle incelendiğini belirtiyor.

Hakimlik: “Müsabaka Sonucuna Etki Etmeye Yönelik Eylem” Şüphesi Var

Hakimlik kararında, Ersen Dikmen’in 2021’den itibaren Yandaş’tan para almaya başladığı ve bu süreçte Fenerbahçe maçları da dahil olmak üzere çok sayıda bahis kuponu oluşturduğu ifade edildi.

Mert Hakan Yandaş’ın dijital materyallerinde yapılan incelemede ise, futbolcunun kendi takımının maçlarına ilişkin bahis oynadığına dair görsellerin bulunduğu belirtiliyor.

Bu durum, Yandaş’ın Dikmen üzerinden bahis oynayarak müsabaka sonuçlarını dolaylı şekilde etkilemeye yönelik girişimlerde bulunduğu iddiasını güçlendiren bir unsur olarak değerlendirilmiş durumda.