İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni haftayla birlikte kentte hava durumunun olumsuzlaşacağı uyarısında bulundu. Son meteorolojik tahminlere göre, hafta sonu ılık ve parçalı bulutlu seyreden havanın, pazartesi gününden itibaren yerini kuvvetli sağanak yağış ve fırtınaya bırakması bekleniyor.

Rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde eseceği ve hızının saatte 65 kilometreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Kent genelinde metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülürken, AKOM vatandaşları ani su baskınları, su birikintileri ve ulaşımda aksamalar konusunda dikkatli olmaları için uyardı.

Meteoroloji verilerine göre, sağanak yağışın salı günü de etkisini sürdüreceği, çarşambadan itibaren ise havanın yeniden parçalı ve az bulutlu bir görünüme kavuşacağı bildirildi.