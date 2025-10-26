Aydın’ın Efeler ilçesinde trafik kazasını görüntülemek isteyen 4 gazeteci, kaza yapan kişiler tarafından darbedildi. Darp raporu alan gazeteciler, 3 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Kalfaköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, gazeteciler Abdurrahman Fırat, Aziz Özden, Uğur Eser ve Yusuf Konrat, gelen ihbar üzerine kaza yerine gitti. Ancak kazaya karışan 3 kişi, görüntü almak isteyen gazetecilere saldırarak telefonlarını gasbetti ve tehditte bulundu. Yaralanan gazetecilerden Abdurrahman Fırat, sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer 3 gazeteci kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Tedavilerinin ardından taburcu edilen gazeteciler, darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nden kınama

Olayın ardından açıklama yapan Aydın Gazeteciler Cemiyeti, “Bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Faillerin en ağır cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız. Basın mensuplarına yönelik hiçbir saldırı cezasız kalmayacak” ifadelerine yer verdi.

Gazetecilerin avukatı Ahmet Çetinbilek ise yaptığı açıklamada, “Bu olay sadece bireysel bir darp değil, basın özgürlüğüne yönelik bir tehdittir. Şüpheliler hakkında gerekli hukuki işlemleri başlattık ve adaletin yerini bulması için sürecin sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.