Kayseri’nin Hacılar ilçesinde evine gelen Mustafa Y. tarafından alacak tartışmasında balkonda tabanca ve tüfek ile vurulan Celal Koca yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Hacılar ilçesi Karpuzsekisi Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Y., 34 BPP 385 plakalı otomobiliyle Celal Koca’nın oturduğu müstakil eve gitti. Burada taraflar arasında iddiaya göre alacak nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Celal Koca, Mustafa Y. tarafından evinin balkonunda tüfek ve tabanca ile vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Koca, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, Mustafa Y.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.