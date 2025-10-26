Gazze Mahkemesi üyeleri, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu’nda Eski BM Filistin Özel Raportörü Prof. Dr. Richard Falk başkanlığında bir araya geldi. ‘Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum’ kapsamında akademisyenler, gazeteciler, sağlık çalışanları ve hayatta kalmayı başarmış Filistinli tanıkların ifadeleri dinlendi.

Mahkeme üyeleri, daha önce Londra ve Saraybosna’daki oturumlarda elde edilen verileri değerlendirerek nihai kararı hazırlayacak. Gazze Mahkemesi, İsrail’in Gazze’de işlediği iddia edilen soykırımı kayıt altına almayı, uluslararası kamuoyunu bilgilendirmeyi ve sorumluları teşhir etmeyi hedefliyor.

Bağımsız bir inisiyatif olarak kurulan Gazze Mahkemesi, hukuki, siyasi ve etik açıdan İsrail’in saldırılarını araştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mahkemenin başkanlık heyetinde eski BM özel raportörleri Richard Falk, Michael Lynk ve Hilal Elver’in yanı sıra Raji Sourani, Susan Akram, Ahmet Köroğlu, Diana Buttu, Cemil Aydın ve Penny Green yer alıyor.

Kasım 2024’te Londra’da başlayan mahkeme süreci, Mayıs 2025’te Saraybosna’da devam etmişti. Nihai oturumda, Gazze’deki hak ihlalleri çok boyutlu olarak ele alınarak uluslararası toplumun dikkatine sunulacak.