Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecinde önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, e-Devlet platformu üzerinden sunulan SGK hizmetleri, vatandaşlara ve işverenlere büyük kolaylıklar sağlıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının dijitalleşme vizyonu kapsamında hayata geçirilen yeniliklerle vatandaşlar, pek çok işlemi artık saniyeler içinde tamamlayabiliyor. “www.turkiye.gov.tr” adresi üzerinden şifre, e-imza veya mobil imza ile giriş yapan kullanıcılar, kendilerine ait SGK bilgilerine güvenli bir şekilde ulaşabiliyor.

Eylül 2025 itibarıyla e-Devlet’te 180 farklı SGK hizmeti aktif hale getirilirken, bunların 167’sine mobil cihazlardan da erişim sağlanabiliyor.

En çok kullanılan SGK hizmetleri

Vatandaşların en fazla başvurduğu işlemler arasında SGK tescil ve hizmet dökümü, emeklilik tarihi sorgulama, 4A emekli aylık bilgisi, 4A/4B iş göremezlik ödemesi sorgulama ve son 6 aya ait hizmet dökümü yer alıyor. Milyonlarca kişi, dijital ortamda sunulan bu hizmetlerle işlemlerini saniyeler içinde tamamlayarak hem zamandan hem de maliyetten tasarruf ediyor.

Son dönemde erişime açılan yenilikçi uygulamalarla birlikte, yurt dışına aylık transferi yapılabiliyor, kamu görevlilerinin borçlanma ve isteğe bağlı sigortalılık başvuruları çevrim içi gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca yurt dışı hizmet ve ikamet belgeleri düzenlenebiliyor, vefat eden sigortalıların mirasçı talepleri e-Devlet üzerinden alınabiliyor.

Bunun yanı sıra SGK e-Tebligat sistemi ile elektronik tebligat yapılabiliyor, işveren şifre alımı ve e-Bildirge kullanıcı değişikliği işlemleri çevrim içi gerçekleştirilebiliyor. 4B prim ödeme, borç sorgulama, tarımsal kesinti tutarlarını görüntüleme ve “borcu yoktur” belgeleri alma işlemleri de e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Dijital dönüşüm vatandaşın hayatını kolaylaştırıyor

E-Devlet platformu sayesinde milyonlarca vatandaş kamu kurumlarına gitmeden işlemlerini tamamlayabiliyor. Bu sayede hem vatandaşların yaşam kalitesi artarken hem de kamu kurumlarının iş yükü azalıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dijitalleşme vizyonu doğrultusunda önümüzdeki dönemde SGK hizmetlerinde e-Devlet entegrasyonunu daha da güçlendirmeyi ve vatandaş odaklı yeni dijital kolaylıkları hayata geçirmeyi hedefliyor.