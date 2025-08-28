Endonezya’nın Doğu Cava eyaletindeki Sumenep bölgesinde görülen kızamık salgınında çoğunluğu çocuk olmak üzere 17 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Yetkililer, salgını kontrol altına almak için Sumenep bölgesinde geniş çaplı aşı kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Endonezya İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilerde, geçen yıl 5 yaş altı 22 milyon çocuğun yüzde 72’sinin aşılandığı belirtilerek, bu oranın bazı bölgelerde daha düşük olduğu kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise salgının önlenmesi için bu oranın yüzde 95 olması gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, 14 Eylül’e kadar sürecek aşı kampanyası kapsamında Sumenep bölgesindeki çocukların yüzde 95'inin aşılanmasını hedeflediklerini söyledi.