Dünya genelinde et tüketim alışkanlıkları değişirken, Çin ve Türkiye’nin son 60 yıllık verileri dikkat çekti. Yapılan araştırmalara göre, Çin’de kişi başına et tüketimi 1962 yılında 4 kilogram seviyesindeyken, 2022’de yaklaşık 70 kilograma yükseldi. Böylece Çin’de et tüketimi 60 yılda 18 kat artış gösterdi.

Türkiye’de ise tablo farklı. 1960’lı yıllarda kişi başına yıllık et tüketimi yaklaşık 15 kilogram olan Türkiye’de, günümüzde bu rakam 23-25 kilogram bandında kaldı.

Çin’de Domuzdan Tavuk ve Sığıra Geçiş

1960’larda Çin’de tüketilen etin neredeyse tamamını domuz eti oluşturuyordu. Ancak 1980’lerden itibaren gelir artışı ve beslenme çeşitliliğiyle birlikte tavuk ve sığır eti de sofralarda daha fazla yer bulmaya başladı.

Türkiye’de Tavuk Eti Öne Çıktı

Türkiye’de ise özellikle 1980’lerden sonra gelir seviyesindeki artış ve kentleşmenin hızlanmasıyla tavuk eti tüketimi öne çıktı. Bugün kırmızı et fiyatlarının yüksekliği nedeniyle tavuk, en çok tercih edilen et türü olurken, sığır eti tüketimi sınırlı seviyelerde kaldı.

“Et Tüketimi Gelirle Doğrudan İlişkili”

Uzmanlar, et tüketiminin ülkelerin gelir düzeyiyle yakından ilişkili olduğunu belirtiyor. Konuya ilişkin yapılan değerlendirmede şu ifadeler yer aldı:

“1960’larda Çin’e baktığınızda, ortalama bir insanın çok az et tükettiğini görürdünüz. Bu şaşırtıcı değildi çünkü ülkenin büyük kısmı aşırı yoksulluk içinde yaşıyordu. Et tüketimi her zaman gelirle yakından ilişkili oldu: Ülkeler zenginleştikçe daha çeşitli ve et ağırlıklı beslenme biçimleri benimsendi.”

Küresel Etkiler

Uzmanlara göre Çin’deki hızlı tüketim artışı, yalnızca refah seviyesini değil aynı zamanda çevresel etkileri de gündeme taşıyor. Türkiye’de ise et tüketimindeki sınırlı artış, fiyat baskısı ve beslenme alışkanlıklarının farklılaşmasıyla açıklanıyor.

Türkiye'de Sığır Etinden Evrilen, Tavuk Eti Popülasyonu!

Türkiye'de 60 yıl geriye dönüp bakıldığında, sosyoekonomik alandaki düşüş, vatandaşın sofrasına giren eti de dönüştürdü. Son 60 yılda yaşanan köklü değişim, Türk halkının beslenme standartlarını da değiştirdi. 1980 senesindeki Sığır etinin tüketimi ve 2022 yılındaki sığır etinin tüketim oranlarını da kötü yönde etkiledi. Çin'de kişi başına aylık düşen 7 kilo etin yanında, Türk vatandaşının 1 kiloyu bile bulmaması ve tavuk eti tüketimlerinin ciddi oranda artışı ekonominin gidişatını gözler önüne serdi.