Fenerbahçe, teknik direktörlük için dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olan Zinedine Zidane ile sürpriz bir şekilde ön anlaşma sağladı. Sabah gazetesinin haberine göre, Başkan Ali Koç yönetimindeki sarı-lacivertli kulüp, Fransız efsaneye teklifini sundu ve taraflar prensipte el sıkıştı.

Fenerbahçe’nin, Jose Mourinho ile yolları ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarını dünya çapında bir isimle sonuçlandırmak istediği, bu doğrultuda Zidane ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği bildirildi.

Habere göre Zidane ile yapılan görüşmelerde maaş, sözleşme süresi ve sportif proje gibi detaylar masaya yatırıldı. Fransız teknik adamın Fenerbahçe'nin teklifine olumlu yaklaştığı ve son detayların netleşmesinin ardından İstanbul’a gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Bu gelişme taraftarları heyecanlandırırken, kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak iddialar doğrulanırsa, Fenerbahçe dünya futbol gündeminde büyük ses getirecek bir transfere imza atmış olacak.