Nijerya'nın Niger eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 60 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Niger eyaletinde, bir teknenin batması sonucu en az 60 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, teknenin 100’den fazla yolcuyla hareket ettiğini ve olayın Malale bölgesindeki Tungan Sule’den Dugga’ya giderken meydana geldiğini duyurdu. Teknenin, Borgu Yerel Yönetim Alanı’ndaki Gausawa köyü yakınlarında su altındaki bir ağaç kütüğüne çarparak devrildiği kaydedildi.

Borgu Yerel Yönetim Alanı Başkanı Abdullahi Baba Ara, ölü sayısının artmaya devam ettiğini belirterek, “Tekne kazasında ölenlerin sayısı 60’a yükseldi. Yaralı 10 kişinin durumu ciddi, birçok kişi hala aranıyor” dedi.

Shagumi Bölge Başkanı Sa'adu Inuwa Muhammad, “Teknede 100’den fazla kişi vardı. Şu ana kadar nehirden 31 ceset çıkarıldı. Tekne de kurtarılarak sudan çıkarıldı” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu söyledi.

Niger Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı ise şu ana kadar 50 kişinin kurtarıldığını ve 2 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi. Dalgıçlar ve kurtarma ekiplerinin, kaybolanların bulunması için arama çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.