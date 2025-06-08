Edirne’nin Keşan ilçesinde otomobilin plakasız bir motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Beğendik beldesi kara yolu üzerindeki Beykent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. E.D. (38) idaresindeki 22 AEE 097 plakalı otomobil, Beğendik kavşağı istikametine seyir halindeyken sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen plakasız motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan motosiklet devrilirken, üzerindeki Kemal Bayram (49) ve Bülent Çakır (45) olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemelerinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın, Keşan’dan İpsala ilçesine bağlı Hacıköy Mahallesi'ne doğru seyahat eden Bayram ve Çakır’ın yolculuğu sırasında meydana geldiği öğrenildi.

Olay yerine gelen Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver, ekiplerden bilgi aldı. Otomobil sürücüsü E.D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.