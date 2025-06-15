Açıklamada, Devrim Muhafızları'nın İstihbarat Şefi Muhammed Kazemi’nin yanı sıra üst düzey komutanlar Hasan Mohakik ve Muhsin Bagheri'nin saldırıda öldüğü doğrulandı.

İranlı yetkililer, saldırının zaman ve yer bilgisine ilişkin detay vermezken, olayın ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi. İsrail’in, son dönemde bölgedeki İran destekli güçlere ve kritik askeri noktalara yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı biliniyor.

Uzmanlar, Kazemi’nin ölümünün İran’ın istihbarat yapısı açısından büyük bir kayıp olduğuna dikkat çekerken, olayın Tahran-Tel Aviv hattındaki gerilimi daha da artırabileceği değerlendiriliyor.

Edilinen bilgiye göre, İran, İsrail’e yönelik olarak 200 balistik füze daha fırlatıldı. Bu gelişme, İran’ın askeri lider kadrosuna yönelik saldırıya doğrudan bir misilleme olarak değerlendiriliyor.