Amerika Birleşik Devleti (ABD) Başkanı Donald J. Trump, X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail tarafından İran’a bu gece düzenlenen saldırıyla ABD'nin hiçbir ilgisi olmadığını belirtti.

"Daha önce hiç görülmemiş seviyelerde, karşılık verilecek!"

Trump, İran tarafından ABD’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmesi durumunda, Amerikan ordusunun “daha önce hiç görülmemiş seviyelerde” karşılık vereceğini söyleyerek, sert ifadeler kullandı.

Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “ABD'nin bu gece İran'a yapılan saldırıyla hiçbir ilgisi yok. İran tarafından herhangi bir şekilde saldırıya uğrarsak, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin tüm gücü ve kudreti daha önce hiç görülmemiş seviyelerde üzerinize çökecektir. Ancak, İran ve İsrail arasında kolayca bir anlaşma sağlayabilir ve bu kanlı çatışmayı sonlandırabiliriz!"

İsrail ile İran arasında artan gerilim, bölge genelinde uluslararası endişelere yol açarken, Trump’ın bu mesajı hem uyarı hem de uzlaşma çağrısı niteliği taşıyor. Önümüzdeki günlerde neler olacak merakla bekleniyor.