Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 19 Eylül Gaziler Gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Milletvekili Tanal'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Vatanı, bayrağı uğruna göğsünü siper eden tüm gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, 19 Eylül Gaziler Günü’nü onurla yad ediyoruz." diye konuştu.

19 Eylül Gaziler Günü neden kutlanır?

19 Eylül Gaziler Günü, vatan için canını ortaya koyan kahraman gazilerimizi onurlandırmak amacıyla kutlanır. 1921 yılında, Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal Atatürk’e “Mareşallik” rütbesi ve “Gazi” unvanı vermiştir. Bu anlamlı gün, hem Atatürk’ün gazilik unvanını alışını hem de tüm gazilerin fedakârlıklarını hatırlatır. Her yıl 19 Eylül’de düzenlenen törenlerle gazilerimize saygı gösterilir, onların millet için taşıdığı değer vurgulanır.