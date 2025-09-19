İstanbul'da son haftalarda, motosikletli sürücülerin trafik güvenliğini tehlikeye attığı yönünde artan ihbarlar üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü harekete geçti. Cebeci Tüneli Bağlantı Yolu'nda yapılan denetimlerde, 17 motosiklet sürücüsü video kaydı alınarak yakalandı. Sürücülere çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle ceza kesildi ve adli işlem başlatıldı.

İhlal Edilen Maddeler ve Uygulanan Cezalar

Motosiklet sürücülerine uygulanan idari para cezaları, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun bir dizi maddesine dayalı olarak verildi. Sürücüler, şu ihlalleri gerçekleştirmişti:

Tescil belgesi bulundurmamak

Yönetmeliğe aykırı plaka takmak

Tescil plakasında değişiklik yapmak

Plakasız araç kullanmak

Teknik değişiklik ve aksesuar takmak

Abart egzoz kullanmak

Sürücü belgesiz araç kullanmak

Araçları ters yönde sürmek

Uyarı ve ikazlara uymamak

Işık donanımı ve dikiz aynası eksikliği

Yayaların trafik güvenliğini tehlikeye düşüren davranışlar sergilemek

Bu ihlaller nedeniyle, iki motosiklet sürücüsünün sürücü belgeleri iptal edildi ve işlem yapılan motosikletler trafikten men edildi. Ayrıca, "Ulaşım araçlarının kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Trafik Güvenliği İçin Devamlı Denetim

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, denetimleri gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nü tebrik ederek, trafik güvenliğini sağlamak adına denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Bakan Yerlikaya, "Trafik bir kültürdür; bu kültürü hakim kılmak için denetimlerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, vatandaşların trafikteki olumsuz durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri halinde gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.

Sonuç: Güvenli Trafik İçin Kesin Çözümler

İstanbul’da yapılan bu denetimler, trafikteki güvenliğin sağlanması için önemli bir adım olarak görülüyor. Motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uyması, hem kendi hem de diğer sürücülerin can güvenliğini korumak adına büyük önem taşıyor. Trafik kültürünün yayılması için gerçekleştirilen bu tür denetimler, İstanbul'da trafik güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir strateji olarak devam edeceğe benziyor.

Trafikte Kurallara Uymak, Hayat Kurtarır!

