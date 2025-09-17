19 Temmuz’da Bakırköy Osmaniye Mahallesi’ndeki evinde ölü bulunan yarış spikeri Esen Gök’ün Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisi tamamlandı.

Otopsi raporu detayları

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nden gelen rapora göre, Gök’ün vücudunda darp veya kesik izi bulunmadığı, ölümün ası sonucu meydana geldiği tespit edildi. Otopsi sırasında Gök’ün vücudunda herhangi bir yasaklı madde bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

Esen Gök’ün ölümüyle ilgili rapor, soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Evde bulunan not

Evde, Gök tarafından yazıldığı değerlendirilen bir not bulundu. Notta, “A