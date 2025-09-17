Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun paylaşacağı yeni dizi Abi için hazırlıklar hızla sürüyor. Yönetmenliğini Yağmur Taylan ve Murat Aksu’nun üstlendiği dizinin ay sonunda sete çıkması planlanıyor.

Dizide Deniz ticareti yapan Hancıoğlu ailesi konu alınırken, Kenan İmirzalıoğlu’nun canlandıracağı Doğan Hancıoğlu’nun abisi Sinan rolü için başarılı oyuncu Sinan Tuzcu ile görüşmeler yapılıyor.

Ayrıca dizide Diren Polatoğulları, “Behram” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Oyuncu görüşmeleri ise devam ediyor.