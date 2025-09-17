Gölbaşı Belediyesi, eğitimin yanında öğrencilerin yetenekleri keşfetmek için düğmeye basmaya devam ediyor. Belediyenin belirlediği 4 farklı noktada, 24 farklı alanda eğitim görmek isteyen vatandaşlar, 17-22 Eylül tarihleri arasında kayıt yaptırabilecek.

Kayıtları kabul edilen öğrenciler 29 Eylül Pazartesi kursa başlayacak olup, kursların verileceği adres ise sırayla şöyle: Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi, Kızılcaşar Kültür Merkezi, İncek Kültür Merkezi ve Hacılar Kültür Merkezi'dir.

"24 farklı alanda ücretsiz kurs"

Belediyenin resmi hesabından yapılan duyuru ise şöyledir: " Kültür-Sanat Kurslarımıza Hazır Mısınız? Tam 24 farklı branşta ÜCRETSİZ kurslarımız başlıyor! Başvuru Tarihi : 17-22 Eylül 2025 Kurs Başlangıç Tarihi: 29 Eylül 2025/Pazartesi Başvuru adresi: http://kurslar.ankaragolbasi.bel.tr Kursların Verileceği Merkezler: Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi Kızılcaşar Kültür Merkezi İncek Kültür Merkezi Hacılar Kültür Merkezi Haydi, sen de kültür ve sanat dolu bu buluşmayı kaçırma." denildi.