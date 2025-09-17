İzmir’in Buca Belediyesi’nde işçiler ve DİSK Genel İş İzmir 6 No’lu Şube üyelerinin 9 Eylül’de başlattığı iş bırakma eylemi, belediye yönetimi ile sendika arasında sağlanan anlaşmayla sona erdi.

9 günlük eylem son buldu

Buca Belediyesi’nde, 3 aydır ödenmeyen maaşlar ve geriye dönük toplu sözleşme farkları nedeniyle başlayan iş bırakma eylemi, 9’uncu gününde sona erdi. Dün gece, DİSK/Genel-İş İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman arasında yapılan görüşmenin ardından, belediye önünde yapılan basın açıklamasıyla anlaşmanın sağlandığı duyuruldu.

Maaş sorunu çözülecek

İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız, çalışanların maaşlarıyla ilgili şunları söyledi:

“Haziran maaşlarımız ödenmişti, temmuz maaşları da gün içinde ödenecek. Ağustos maaşı 2 Ekim’de yatırılacak. En geç 3 ay içinde belediyedeki tüm alacaklar ödenmiş olacak ve maaş sorunu tamamen çözülecek. Yeni yıl ile birlikte maaşların düzenli ve eksiksiz ödenmesini sağlayacağız.”

Yıldız, iş bırakma eylemine katılan işçilere herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını da vurguladı.

Başkan Duman: Hassasiyetle çalışacağız

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise, ekonomik sıkıntılara rağmen sendika ile protokol imzaladıklarını belirterek, “Bu tarz sorunları bir daha yaşamamak için ekibimizle birlikte hassas çalışacağız. Artık Buca’daki hizmetleri daha ileri taşımak ve çöp sorununu çözmek önceliğimiz. Emekçinin hakkını korumak ve Buca halkına en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.