KANAL D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya, yeni sezonuna bu akşam merhaba diyor. Yıldız oyuncu kadrosu, sürükleyici hikayesi ve sezona katılan yeni karakterlerle izleyici karşısına çıkacak dizinin oyuncuları, ilk bölüm öncesi heyecanlarını paylaştı.

“Büyük değişimlere tanık olacağız”

Dizinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, Nisan karakterinin yeni sezonda büyük değişimler yaşayacağını belirterek, “Nisan’ın hayatında çok büyük değişimlere tanık olacağız. Bu değişimler onun duygusal dünyasında da farklı yönlerini görmemizi sağlayacak. Seyircilerin tepkilerini görmek için sabırsızlanıyorum. Her hafta yeni bölümle birlikte izleyiciyi sürprizler bekliyor” dedi.

Çiğdem’in hikayesi derinleşiyor

Büşra Develi, Çiğdem Komiser karakteriyle yeni sezonda izleyiciyle buluşacak. Develi, “Geçen sezon havada kalan noktalar bu kez netleşiyor. Ters köşe gelişmeler olacak. Seyircinin tepkilerini görmek ayrı bir heyecan” ifadelerini kullandı.

Faruk karakteri motivasyonu artırıyor

Ahmet Rıfat Şungar, Faruk rolüyle yeni sezonda heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Her yeni bölüm için merakla bekleyeceğimiz bir hikâyemizin olması motivasyonumu artırıyor.”

Yeni sürprizler ve karakterler

Tolga Tekin, Müslüm karakteriyle ikinci sezonda dizinin temposunun düşmeyeceğini belirterek, “Yeni karakterler ve sürprizler izleyiciyi bekliyor. Hikayeler yavaş yavaş açılacak, heyecan devam edecek” dedi.

Görkem Sevindik ise Kadir karakteriyle izleyicilere ters köşeler olacağını aktararak, “Ekran başından ayrılamayacakları bir sezon hazırladık. Macera, dram ve aksiyon dolu” ifadelerini kullandı.

Irmak ve Dinçer karakterleri dikkat çekiyor

Ceren Benderlioğlu, Irmak karakteriyle ikinci sezonda aşk, çıkmazlar ve sürükleyici aksiyonların izleyiciyi beklediğini belirtti. Taner Rumeli, Dinçer rolüyle dizide dengeleri değiştirecek bir karaktere hayat vereceğini açıkladı.

Hıdır karakteri izleyiciyi şaşırtacak

Levent Özdilek, Hıdır karakteriyle dizide yeni sürprizlerin olacağını vurgulayarak, “Hıdır karakteri cevabın düğüm noktalarından biri. Dizimiz dünya çapında izleyiciye ulaşıyor, farklı ülkelerden mesaj ve tebrikler aldım. Bu gurur verici” dedi.

Eşref Rüya yeni sezonuyla heyecan, sürpriz ve aksiyon dolu bir yayın dönemi sunmaya hazırlanıyor.