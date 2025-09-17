Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde **1,66 değer kazancıyla 11.182,96 puandan kapattı.

Güne 11.186,27 puandan başlayan BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,31 puan ve yüzde 0,03 artış kaydetti. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,02 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,19 geriledi.

Sektör endeksleri içinde en fazla yükselişi yüzde 4,06 ile finansal kiralama faktoring kaydederken, en çok düşen ise yüzde 0,39 ile ticaret oldu.

Fed kararı öncesi küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları öncesinde yön arayışını sürdürüyor. Karar sonrası yayımlanacak politika metni ve Powell’ın değerlendirmelerinin, varlık fiyatlarının yönünde belirleyici olması bekleniyor.

Para piyasalarında Fed’in parasal gevşemeye yönelik adımlarının 2026 yılına kadar süreceği ve toplam 3 faiz indiriminin gündeme geleceği fiyatlanıyor. Analistler, ayrıca FOMC üyelerinin nokta grafiği üzerinden vereceği mesajların da yatırımcıların odağında olduğuna dikkat çekiyor.

Analistlerden BIST 100 için kritik seviyeler

Bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verisi, yurt dışında ise Fed faiz kararı ve Avro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.400 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.600 puanın ise destek konumunda bulunduğunu vurguladı.