Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede bulunan ihtiyaç sahibi 5 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti yardımında bulundu.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Melikgazi Belediyesi olarak eğitimi ve öğrencileri her zaman desteklediklerini dile getiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

'İlçemizde ikamet eden çocuklarımızın her konuda yanındayız. En büyük desteğimiz onlara nitelikli güzel okullar yapmak oldu. Melikgazi'ye yeni okullar yaparken, aynı zamanda ihtiyacı olan okullarımızın bakım ve onarımlarını da yapıyoruz. Amacımız, çocuklarımızın daha nitelikli ve konforlu okullarda eğitim almalarını sağlamak. Melikgazi Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda ilk ve ortaokulda okuyan 5 bin öğrencimize çanta ve kırtasiye desteği verdik. Okullar açılmadan önce birçok çanta ve kırtasiye setimizi öğrencilerimizin evlerine ulaştırmıştık. Hazırladığımız kırtasiye setimiz, yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin eksiksiz eğitime başlamalarına ve ailelerin okul masraflarına katkı sağlıyor. Desteklerimizle onların eğitim yolculuğuna küçük ama anlamlı bir katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitimin her aşamasında öğrencilerimize ve velilere destek olmaya devam edeceğiz.'