Açılışta konuşan İl Başkanı Abdullah Özdemir, deprem sonrası ilçe binasında oluşan hasara rağmen teşkilatın çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü belirtti. Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

“Göreve geldiğimizin ertesi günü 23 Nisan’da meydana gelen deprem sonrası ilçe başkanlık binamızda oluşan hasara rağmen 5 aylık süre boyunca teşkilatımız güçlü bir çalışma disipliniyle faaliyetlerine devam etti. İlçe başkanlığımızın yokluğunu hiç hissettirmedi. Üye çalışmalarımızda zirveye çok yaklaşan bir noktaya geldik. Biz bir oldukça, beraber oldukça, kol kola girdikçe Allah’ın izniyle Avcılar’ı da alırız, İstanbul’u da alırız.”

Yeni ilçe binasının açılışına çok sayıda partili ve vatandaş da katıldı.