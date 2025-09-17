Başkent Roma’da Sapienza Üniversitesi önünden başlayan yürüyüş, şehir merkezindeki Fori Imperiali Bulvarı’na kadar sürdü. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan binlerce kişi, yürüyüş sırasında sık sık “Filistin’e özgürlük” ve “Hepimiz antisiyonistiz” sloganları attı. Protestocular, “Gazze biz geliyoruz”, “Gazze’de soykırımı durdurun” ve “İsrail’le anlaşmaları durdurun” yazılı dövizler açtı.

Göstericiler, eylemlerinin ‘Büyük İsrail Projesi’ ve Filistinlilere yönelik etnik temizliğe karşı bir duruş olduğunu vurguladı. Ayrıca İtalya ve Avrupa Birliği’ni İsrail’in suç ortağı olmakla suçladılar. Bazı katılımcılar, İsrail’in Gazze ablukasını kırmak için İspanya, Tunus, İtalya ve Yunanistan’dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na desteklerini gösterdi. Korteje katılanlar, 22 Eylül Pazartesi günü Gazze için genel greve gitme çağrısı yaptı.

Milano’da polis müdahalesi

Milano’da gerçekleştirilen yürüyüşte ise İtalyan polisi, Oberdan Meydanı’nda göstericilere kalkanlarla müdahale etti. Göstericiler, polisin müdahalesine tepki gösterdi.

Buna ek olarak, Pisa Üniversitesi’nde Filistin’i destekleyen bir grup öğrenci, siyonist tezlere destek verdiği gerekçesiyle bir profesörün dersine girerek Filistin bayrakları açıp protesto gerçekleştirdi.