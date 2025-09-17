Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde izleyicilerden yoğun tepki alan Doğa – Firaz aşkı ile ilgili senaryoda değişiklik yapıldı. Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan ve gündeme bomba gibi düşen dizinin senaryosunda yenilikler söz konusu oldu.

RTÜK tarafından Doğa ve Firaz aşkıyla ilgili inceleme başlatılan dizi geri adım attı. Yapım ekibi, yeni sahnelerin yazıldığını açıkladı.

Bu değişiklik nedeniyle dizinin yeni bölüm tanıtımı henüz hazırlanamadı. Normalde bu akşam yayınlanması planlanan fragmanın, cuma günü ekrana gelecek yeni bölüm öncesinde izleyiciyle buluşacağı belirtildi.