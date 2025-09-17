Başarılı oyuncu Esra Ronabar, yeni dizisi “Sahipsizler” ile sezona başlamanın heyecanını yaşarken Nişantaşı City’s’te objektiflere yansıdı. Setten çıktığını söyleyen Ronabar, eşi Barış Falay ile bugüne kadar aynı projelerde yer almadıklarını ancak bu sezon ilk kez aynı akşam yayınlanan dizilerle izleyici karşısına çıkacaklarını açıkladı.

“Çarşamba akşamları rakip olacağız”

Eşi Barış Falay’ın, Kuruluş Orhan dizisine “Şahinşah Bey” karakteriyle dahil olduğunu hatırlatan Esra Ronabar, Çarşamba akşamları ekran rekabetinde karşı karşıya olacaklarını belirterek şunları söyledi:

“Evde işler başka, sette işler başka. Yıllarca birlikte iş yapmadık. Sadece İzmir Şehir Tiyatrosu’nda küçücük bir sahnemiz olmuştu. O zaman ‘Seninle çalışamayız’ demiştim. Şimdi ise farklı… Bir tiyatro oyunu planlıyorduk ama yeni sezonda ikimiz de farklı dizilerle anlaştık. Böylece tiyatro ertelendi, ikimiz de aynı gün ekranda olacağız.”