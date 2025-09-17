İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mali suç örgütlerine yönelik 49 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve 115 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında;

Tefecilik, Nitelikli dolandırıcılık, Kamu kurumlarını zarara uğratma, İhaleye fesat karıştırma, Rüşvet, zimmet ve irtikap, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, Resmi belgede sahtecilik ve Parada sahtecilik suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA