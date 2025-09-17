Dünya genelinde gözler bir kez daha ABD Merkez Bankası (Fed)’in faiz kararına çevrildi. Son dönemde açıklanan makroekonomik veriler enflasyon endişelerini canlı tutsa da, piyasalar Fed’in politika faizini düşürmesine kesin gözüyle bakıyor.

Fed’in ekim ve aralık aylarında da faiz indirimine gitme olasılığı yüksek kalırken, karar sonrası yayımlanacak politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları gelecek döneme dair önemli sinyaller verecek. Analistler, ayrıca FOMC üyelerinin faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği üzerinden çıkacak mesajların da yatırımcıların odağında olacağını belirtiyor.

Trump: TikTok konusunda anlaşmaya vardık

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretine çıkmadan önce yaptığı açıklamada, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’un ABD’li firmalara satışı konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Trump, TikTok’u almak isteyen büyük şirketlerden oluşan bir grubun olduğunu, alıcıların yakında açıklanacağını söyledi.

Trump ayrıca, TikTok’un ABD’li bir şirkete satılmaması halinde uygulanacak yasak kararına ilişkin süreyi 16 Aralık’a kadar uzattığını ifade etti.

ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump’ın İngiltere ziyareti başlarken, Microsoft, Google ve Nvidia gibi dev teknoloji şirketleri de İngiltere’de yapay zeka yatırımlarına imza atacaklarını açıkladı.

ABD ekonomisi güçlü sinyaller veriyor

ABD’de açıklanan makroekonomik veriler tüketici harcamalarının dirençli olduğunu gösterdi. Perakende satışlar ağustosta yüzde 0,6 artışla beklentilerin üzerine çıkarken, sanayi üretimi yüzde 0,1 yükseldi. İthalat ve ihracat fiyat endeksleri de yüzde 0,3 oranında artış kaydetti.

Dolar endeksi 3 ayın dibinde, altın zirveden geriledi

Fed’e yönelik faiz indirimi beklentileri piyasalarda etkili olmaya devam ediyor. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,03 seviyesinde seyrederken, altının ons fiyatı 3 bin 703 dolar ile tarihi zirvesini yeniledikten sonra 3 bin 682 dolara çekildi.

Dolar endeksi 96,5 ile son üç ayın en düşük seviyesini gördü, ardından 96,7 seviyesine yükseldi. Gümüşün ons fiyatı 42,97 dolar ile 2011’den bu yana en yüksek seviyeye çıktıktan sonra 41,97 dolara geriledi. Brent petrolün varil fiyatı ise 68 dolarda işlem görüyor.

Küresel borsalarda karışık seyir

New York Borsası’nda dün endeksler düşüşle kapanırken, Avrupa borsalarında da negatif seyir izlendi. Gözler bugün, ECB Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasına çevrilmiş durumda.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Rusya’ya karşı yeni yaptırım paketinin yolda olduğunu duyurdu. Paketin kripto paralar, bankalar ve enerji sektörünü hedef alacağı ifade edildi.

Asya borsalarında ise karışık bir görünüm hakim. Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Güney Kore’de Kospi yüzde 0,7 gerilerken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 yükseldi.

Borsa İstanbul güçlü kapandı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,66 artışla 11.182,96 puandan tamamladı. VİOP’ta ekim vadeli BIST 30 kontratı da hafif yükseldi.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,1 düşüşle 41,23 seviyesinde kapanırken, bugün 41,39 seviyelerinde işlem görüyor.

Bugün piyasaların gözü bu verilerde olacak

Yatırımcılar bugün yurt içinde özel sektörün dış borç verisini, yurt dışında ise ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması ve ABD’de Fed faiz kararı ile Powell’ın açıklamalarını takip edecek.