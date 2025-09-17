İzmir'in çeşitli bölgelerinde yaşanan çöp birikintileri vatandaşların tepkisine yol açmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Buca ilçesinden gazetemize ulaşan bir vatandaş, çöp yığınlarının işçi grevleriyle birlikte arttığını belirtmişti. Bugün ise aynı sorunun, grev öncesinde de bazı bölgelerde var olduğunu gösteren yeni görüntüler elimize ulaştı.

Son gelen şikayet Hatboyu Caddesi’nden. Cadde üzerinde biriken çöplerin, çevredeki esnaf ve mobilya mağazalarına ait atıklar olduğu iddia ediliyor. Vatandaşlar, sadece temizlik eksikliği değil, aynı zamanda çevreye saygısız davranan kişi ve işletmelere yönelik denetim eksikliğinden de şikayetçi.

İzmir genelinde acil önlem alınmalı!

“Maalesef grev öncesi de böyleydi. Hatboyu Caddesi bu haldeydi. Burasını bu hale getiren esnaf ve mobilya atölyeleri tespit edilip cezalandırılmalı.” diyerek tepkisini dile getiren bir vatandaş, görüntülerin bu sabah çekildiğini belirtti. Yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar, sadece çöplerin toplanması değil, aynı zamanda bu kirliliğe neden olan kişi ve işletmelerin de denetlenmesini istiyor.

Buca Belediye Başkanından açıklama!

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’dan konuyla ilgili açıklama geldi. Başkan Duman, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gece saatlerinde sahaya indiğini ve sorunun planlı bir çalışmayla kısa sürede çözüleceğini ifade etti.

Duman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyemiz bu gece her zamankinden daha hareketli. Planlı bir şekilde çalışarak ortaya çıkan temizlik sorununu en kısa sürede çözmek için ekiplerimiz sahada…”