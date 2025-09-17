Olay saat 03.30 sıralarında yaşandı. 7 katlı bir apartmanın 1. katında oturan Barış, evine çıkmak üzere binanın giriş kapısına yaklaştığı sırada yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Barış, kanlar içinde yere yığıldı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, silah sesini duyan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Barış’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çok yönlü soruşturma başlattı ve çalışmalarını sürdürüyor.