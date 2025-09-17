Olay saat 19.30 sıralarında gerçekleşti. Dükkanının önünde bekleyen Oyunlu’nun yanına yaklaşan ve başlarında kask bulunan motosikletli iki şüpheli, Oyunlu’ya tabancayla ateş açtı. Kalçasına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Oyunlu, kanlar içinde otomobiline binerek Adana Şehir Hastanesi’ne gitti. Burada tedavi altına alınan Oyunlu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Oyunlu’nun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.