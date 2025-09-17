Olay saat 03.00 sıralarında yaşandı. İ.A. yönetimindeki 41 ADA 312 plakalı otomobil, kontrolü kaybederek park halindeki motosiklete ve ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken, araçtaki iki kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ve motosiklet, çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.