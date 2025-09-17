Olay saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Caddede ilerleyen Ali Karaca idaresindeki motosiklet, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi ve yolda sürüklenerek kaldırım kenarındaki demir dubalara çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Karaca ve Karadeniz’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA