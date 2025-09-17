İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Soykırım şebekesinin başı ve işgalin sözcüsü Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri, dünya kamuoyu nezdinde hükümsüz ve itibarsızdır” değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu’nun sözlerinin işgalci zihniyetin çürümüşlüğünü ve çaresizliğini ortaya koyduğunu söyleyen İnan, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak, Türk milletine ve onun iradesine saldırmaktır. Bu milletin iradesini hedef alan her girişim, dün olduğu gibi bugün de en ağır ve en kararlı cevabını bulacaktır. Netanyahu’nun kanla yazılmış sicili, insanlık vicdanında mahkum edilmiştir. Sarf ettiği her söz, sadece yeni bir suç kaydı ve utanç belgesi olarak tarihe geçmektedir.”

Kudüs’ün işgalcinin kirli hayali değil, direnişin gerçeği olduğunu vurgulayan İnan, Netanyahu’nun Gazze’de öldürülen her sivilin hesabını adalet önünde mutlaka vereceğini dile getirdi.