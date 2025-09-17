Çelik açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

  • “Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir.”

  • “Netanyahu’nun, insanlığın ortak değeri Kudüs’ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor.”

  • “Bu sözler, insanlık düşmanı fanatizmin insanlara ve değerlere dönük soykırımcılığının yeni bir suçunu teşkil ediyor.”

“İnsanlık İttifakıyla Cevap Verilmeli”

Ömer Çelik, insanlığın bu şebekenin tehdidi altında olduğunu belirterek, “Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir” dedi.

Ankara'da bir iş yeri kundaklandı
Ankara'da bir iş yeri kundaklandı
İçeriği Görüntüle

Çelik’in açıklaması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar