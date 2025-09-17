Çelik açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlık İttifakıyla Cevap Verilmeli”

Ömer Çelik, insanlığın bu şebekenin tehdidi altında olduğunu belirterek, “Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir” dedi.

Çelik’in açıklaması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir.



Netanyahu’nun, insanlığın ortak değeri Kudüs’ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor. Bu sözler insanlık düşmanı fanatizmin… — Ömer Çelik (@omerrcelik) September 16, 2025