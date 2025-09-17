Bakanlıktan yapılan açıklamada, Süveyda’da sükûnetin korunması, istikrarın tesisi ve çatışmaların tekrar etmemesi amacıyla açıklanan yol haritasının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.
“Toprak Bütünlüğü ve Egemenliğe Saygı Temelinde”
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
-
Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğü, birlik ve egemenliğe saygı ilkeleri temelinde hareket etmektedir.
-
Süveyda’yı oluşturan tüm unsurların huzur, güvenlik ve istikrar içinde yaşamasına yönelik çabalar desteklenmeye devam edilecektir.
Türkiye, Süveyda için açıklanan yol haritasını desteklerken, bölgesel barış ve istikrar adına sürecin takipçisi olacağını vurguladı.
Muhabir: Uğurcan Bayrakdar