Beşiktaş, yaptığı açıklamada Orkun Kökçü’nün pozisyonunda faul dahi olmadığını savunarak şu ifadelere yer verdi:

Kökçü’nün ayağının rakip oyuncu Festy Oseiwe Ebosele ’nin altında kaldığı,

Bu nedenle futbolcunun acı hissettiği ve refleks olarak bacağını kurtarmaya çalıştığı,

Bu sırada istemeden rakip oyuncuya temas ettiği,

Dolayısıyla “kural dışı hareket” ya da faulün söz konusu olmadığı ifade edildi.

İndirim Talebi

Siyah-beyazlı kulüp, olayda haksız tahrik ve takdiri indirim nedenlerinin uygulanmasını PFDK’dan talep ettiklerini belirtti.

“Hukuka ve Hakkaniyete Aykırı”

Açıklamada, Kökçü’nün kırmızı kart görmesine neden olan hareketin normal şartlarda faul dahi sayılmaması gerektiği, bu pozisyondan dolayı ceza verilmesinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olacağı vurgulandı.

VAR Kayıtlarına Dikkat Çekildi

Beşiktaş, kamuoyuna yansıyan VAR kayıtlarındaki hakem konuşmalarına dikkat çekerek, “Ses tonları ve konuşma biçimlerinden nasıl bir psikoloji içinde olduklarının takdirini kamuoyuna bırakıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Orkun Kökçü’nün kırmızı kartı ve olası cezasıyla ilgili sürecin hukuken sonuna kadar takipçisi olacaklarını duyurdu.