İtalya’da Allianz Stadyumu’nda oynanan Juventus – Borussia Dortmund mücadelesi nefes kesti. Karşılıklı gollerin atıldığı karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 4-4 sona erdi.
-
Juventus golleri: 63’ Kenan Yıldız, 67’ & 90+4’ Dusan Vlahovic, 90+6’ Lloyd Kelly
-
Dortmund golleri: 52’ Karim Adeyemi, 65’ Felix Nmecha, 74’ Yan Couto, 86’ (P) Ramy Bensebaini
Milli yıldız Kenan Yıldız, 1 gol ve 1 asistle maça damga vurdu.
Real Madrid Geri Döndü: Real Madrid – Marsilya 2-1
Santiago Bernabeu’daki maçta Real Madrid, geriye düştüğü karşılaşmada Marsilya’yı 2-1 mağlup etti.
-
Real Madrid golleri: 28’ (P) & 81’ (P) Kylian Mbappe
-
Marsilya golü: 22’ Timothy Weah
Real Madrid’de Arda Güler ilk 11’de sahaya çıktı, 72. dakikada oyundan alındı. Takımı galibiyetle sahadan ayrılırken, Dani Carvajal kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Gecenin Diğer Sonuçları
-
Athletic Bilbao – Arsenal: 0-2
-
PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise: 1-3
-
Tottenham – Villarreal: 1-0
-
Benfica – Karabağ: 2-3
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta nefes keserken, milli yıldızlarımız Kenan Yıldız ve Arda Güler performanslarıyla öne çıktı.