İtalya’da Allianz Stadyumu’nda oynanan Juventus – Borussia Dortmund mücadelesi nefes kesti. Karşılıklı gollerin atıldığı karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 4-4 sona erdi.

  • Juventus golleri: 63’ Kenan Yıldız, 67’ & 90+4’ Dusan Vlahovic, 90+6’ Lloyd Kelly

  • Dortmund golleri: 52’ Karim Adeyemi, 65’ Felix Nmecha, 74’ Yan Couto, 86’ (P) Ramy Bensebaini

Milli yıldız Kenan Yıldız, 1 gol ve 1 asistle maça damga vurdu.

Real Madrid Geri Döndü: Real Madrid – Marsilya 2-1

Santiago Bernabeu’daki maçta Real Madrid, geriye düştüğü karşılaşmada Marsilya’yı 2-1 mağlup etti.

  • Real Madrid golleri: 28’ (P) & 81’ (P) Kylian Mbappe

  • Marsilya golü: 22’ Timothy Weah

Real Madrid’de Arda Güler ilk 11’de sahaya çıktı, 72. dakikada oyundan alındı. Takımı galibiyetle sahadan ayrılırken, Dani Carvajal kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Gecenin Diğer Sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta nefes keserken, milli yıldızlarımız Kenan Yıldız ve Arda Güler performanslarıyla öne çıktı.

Kaynak: DHA