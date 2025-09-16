İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklandı.
HASAN MUTLU
Hasan Mutlu, Türk siyasetçi ve makine mühendisidir. 1957 yılında Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yükseköğrenimini Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nde tamamlamış; bugünkü adıyla Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden makine mühendisi unvanıyla mezun olmuştur.
Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında adım atan Mutlu, 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Bu süreçte, dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çalışma ekibinde yer alarak yerel yönetim deneyimini pekiştirmiştir.