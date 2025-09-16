Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boş bir tarlada 25 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Sanayi Mahallesi'nde yaşandı. Güney çevre yolundaki boş tarlada hareketsiz yatan kişiyi fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin cenazesi, otopsi ve kimlik tespiti için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İlk incelemede, cesette kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.