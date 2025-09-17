Valilikten yapılan yazılı açıklamada, operasyonun kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirildiği belirtilirken, ele geçirilen sigaraların piyasa değerinin araştırıldığı ve tespit edilen kaçakçılıkla ilgili olarak adli sürecin başlatıldığı ifade edildi.

Jandarma ekipleri, bu tür kontrollerin karayolu güvenliği ve kaçakçılıkla mücadele açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Sürücü hakkında da yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kayseri’de son dönemde artan kaçak sigara olaylarına karşı yetkililerin denetimlerini sıklaştırdığı, vatandaşların ise bu tür yasa dışı ürünler konusunda duyarlı olmaları gerektiği bildirildi.