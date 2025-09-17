Toplantı bugün saat 18.00 sıralarında düzenlendi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olası gerginliklere karşı yoğun güvenlik önlemi aldı. Meclis salonuna belediye başkanları, meclis üyeleri ve gazeteciler alındı.

Toplantıda CHP grubu, Çerçioğlu’nun konuşması sırasında masalara vurarak gündemi engellemeye çalıştı. Yaşanan gerginlikler nedeniyle Başkan Çerçioğlu, meclis toplantısını 14 Ekim’e erteledi. Toplantının ardından meclis salonu polis gözetiminde güvenli bir şekilde boşaltıldı.

ABB’deki bu gelişme, CHP ve AK Parti arasındaki siyasi gerilimi bir kez daha gündeme taşıdı. Ertelenen meclis toplantısında görüşülecek maddelerin önümüzdeki günlerde tartışmalı geçmesi bekleniyor.