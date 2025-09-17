İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi’ndeki bir iş hanındaki emlak ofisi görünümlü bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Operasyon için harekete geçen ekipler, adrese bir baskın yaptı. Çelik kapıyı koçbaşı ile kırıp, içeri giren polis, kumar oynayan 49 kişiyi suçüstü yakaladı.

Baskın anları ise kameraya takıldı. Ekipler, kumar oynayanlara toplam 453 bin 103 TL ceza kesti. Gözaltına alınan iş yeri sahibi A.Ş. sorgusunda, “Ofise gelenler tanıdığımdı. Eğlence amaçlı tombala oynuyorduk, kumar oynatmadım” diyerek kendini savundu.

A.Ş.’ye ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan adli işlem uygulandı.