Dövüş sanatları ve Hollywood'un efsanevi ismi Jackie Chan, 71 yaşında beyaz perdeye dönüşünü muhteşem bir başarıyla kutluyor.

Başrolde yer aldığı "The Shadow's Edge" filmi, vizyona girdiği dördüncü haftasında da Çin gişelerinde liderliğini sürdürerek büyük bir başarı elde etti. Gerilim-aksiyon türündeki film, Comscore verilerine göre küresel gişe listesinde de beşinci sıraya yerleşerek dünya çapında dikkatleri üzerine çekti.

Film, emekli takip uzmanı polis memuru Wong Tak-Chung'ın, "Kurt Kral" lakaplı bir suçlunun gerçekleştirdiği ileri teknoloji bir soygunu çözmek için göreve geri dönmesini konu alıyor. Ona bu zorlu görevde genç polis He Qiuguo eşlik ederken, ikili kurnaz Fu Longsheng ve çetesine karşı mücadele veriyor.

Douban ve IMDb gibi platformlarda yüksek puanlar alan yapım, eleştirmenlerden olumlu yorumlar alıyor. İzleyiciler, Chan'in uzun zamandır sergilediği en ciddi ve güçlü performanslarından birini sunduğunu belirtiyor. Filmin Türkiye'deki vizyon tarihi henüz netleşmezken, Birleşik Krallık'ta 3 Ekim'de seyirciyle buluşacağı duyuruldu.