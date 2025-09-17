Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, akşam saatlerinde emekli albay Orkun Özeller'in tutuklanmasına sert bir tepki gösterdi. Yavaş, Özeller'e destek verirken, kararı eleştirdi.

Yavaş, ''Demokrasilerde eleştiri, siyasetin ayrılmaz parçasıdır. Bu millete yıllarca hizmet etmiş, vatanı için mücadele etmiş bir subay, Emekli Albay Orkun Özeller, düşüncelerini söyledi diye tutuklanamaz!'' dedi.

Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda;

''Demokrasilerde eleştiri, siyasetin ayrılmaz parçasıdır. Bu millete yıllarca hizmet etmiş, vatanı için mücadele etmiş bir subay, Emekli Albay Orkun Özeller, düşüncelerini söyledi diye tutuklanamaz! Bu kabul edilemez bir hukuksuzluktur. Kaldı ki; yargılama gerekiyorsa bunun yolu tutuklu yargılama değil, tutuksuz yargılamadır. Bugün ihtiyaç duyulan şey; farklı düşünceleri yargılamak değil, demokrasiyi büyüten, ifade özgürlüğünü koruyan bir anlayıştır. İşte bu yüzden her konuşmamda hukukun üstünlüğünden, adaletin temel değer olmasından bahsediyorum. Çünkü milletimizin huzuru ve demokrasimizin teminatı, ancak özgürlüklerin ve hukukun korunmasıyla mümkündür.'' açıklaması yer aldı.

Demokrasilerde eleştiri, siyasetin ayrılmaz parçasıdır. Bu millete yıllarca hizmet etmiş, vatanı için mücadele etmiş bir subay, Emekli Albay Orkun Özeller, düşüncelerini söyledi diye tutuklanamaz!



Bu kabul edilemez bir hukuksuzluktur.

Kaldı ki; yargılama gerekiyorsa bunun yolu… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 17, 2025