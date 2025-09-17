Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Yağlıpınar Mahallesi’ndeki tarihi Yağlıpınar Eski Cami, başlatılan restorasyon çalışmalarıyla aslına uygun şekilde korunacak. Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ve MHP Gölbaşı Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Uğur Mirza, caminin gelecek nesillere aktarılacak değerli bir miras olduğunu vurguladı.

Camiyi 1939 yılında Kafkasya muhacirlerinden Karaçaylı İlyas Bayçora’nın yaptırdığını hatırlatan Akceylan, “Camimizin restorasyonu, bilimsel öngörüler doğrultusunda aslına uygun şekilde gerçekleştirilecek. İlçemize ve Yağlıpınar Mahallemize hayırlı olsun” dedi.

Mirza ise, “Bu cami atalarımızdan bize miras kaldı. Restorasyonun başlaması hepimizi mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.