İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine gelecek başkan vekilinin pazar günü yapılacak seçimle belirleneceğini açıkladı.

Bu gelişme, belediye yönetimindeki boşluğun giderilmesi için önemli bir adım olarak görülüyor. Vekil seçimi sonrası yeni başkanın adı kamuoyu ile paylaşılacak.

Başsavcılığın açıklamasında;

''İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca; "Hakkında rüşvet alma, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan MUTLU İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.09.2025 tarihli ve 2025/1310 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır.

Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 17.09.2025 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür.'' ifadelerine yer verildi.