İçişleri Bakanlığı, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine fesat karıştırma ve zimmet suçları kapsamında yürütülen soruşturma neticesinde tutuklandığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İstanbul 6’ncı Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Eylül 2025 tarihli ve 2025/1310 sorgu numaralı kararıyla Mutlu’nun tutuklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak Mutlu’nun görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Bu kapsamda, Bayrampaşa Belediyesi’nde başkanın yetkileri geçici süreyle durdurulmuş oldu. Bakanlık, söz konusu kararın kamu yararı ve belediye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla alındığını vurguladı.

Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve belediye yönetiminin bu süreçte yasal çerçevede faaliyetlerini aksatmadan sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.